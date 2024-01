Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Auf einem Parkplatz in der Straße Am Steine in Hildesheim ist es am heutigen Tage, den 18.01.2024, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Eine Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug, einen KIA Ceed in schwarz, gegen 10:10 Uhr auf einem öffentlichen beschrankten Parkplatz. Als sie nur ca. 20 Minuten später, gegen 10:30 Uhr, zum Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken Kotflügel fest und informierte die Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich dann vom Unfallort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell