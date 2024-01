Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse - Brand einer Gartensauna

Hildesheim (ots)

SIBBESSE (vos). Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Samstag, 20.01.2024, auf Sonntag im Wilhelm-Raabe-Weg in Sibbesse gegen 21:00 Uhr eine Gartensauna in einer Holzhütte in Brand. Die Hütte wurde dabei vollständig zerstört; der Brand letztlich durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Sibbesse, Eberholzen, Hönze, Gronau und Almstedt gelöscht. An einem angrenzenden Einfamilienhaus entstand Sachschaden, ein Übergreifen auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Brandes kam es stellenweise zu massiver Qualmentwicklung und einer entsprechenden Belästigung im Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes.

