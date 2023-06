Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Insel Usedom

Heringsdorf (ots)

Am 26.06.2023, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 49jähriger mit seinem PKW Skoda die B111 aus Ri. Kreuzung Schmollensee kommend in Ri. Pudagla. Aufgrund des Unwetters stürzte Baum in dem Moment auf den PKW des 49-jährigen, als dieser den Bereich passierte. Der Fahrzeugführer, welcher alleine im PKW saß, wurde hierdurch schwerverletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 9000,- EUR. Die Freiwillige Feuerwehr aus Pudagla kam mit mehreren Kräften zum Einsatz Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu kurzweiligen Verkehrseinschränkungen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

