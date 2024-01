POL-HI: Zimmerbrand führt zu leicht verletzter Person

Hildesheim (ots) - SIBBESSE (vos). Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Samstag, 20.01.2024, auf Sonntag im Wilhelm-Raabe-Weg in Sibbesse gegen 21:00 Uhr eine Gartensauna in einer Holzhütte in Brand. Die Hütte wurde dabei vollständig zerstört; der Brand letztlich durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Sibbesse, Eberholzen, Hönze, Gronau und Almstedt gelöscht. An einem angrenzenden Einfamilienhaus ...

