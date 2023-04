Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Bereichsbetretungsverbot und Cannabis in der Tasche angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

In der Stresemannstraße kontrollierten Polizisten am Donnerstag (13.04) gegen 22.15 Uhr einen polizeibekannten Hagener, der ein mehrmonatiges Bereichsbetretungsverbot für den näheren Bahnhofsbereich hat. Er erhielt in der Vergangenheit bereits mehrfach Strafanzeige - unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt. Zuletzt wurde im März eine Strafanzeige nach dem Handel mit Drogen gegen ihn gefertigt. Auch am Donnerstag stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Drogen mit sich führte. Er hatte ein Druckverschlusstütchen Cannabis in seiner Tasche. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und fertigten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Bereichsbetretungsverbot sowie der Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz. (arn)

