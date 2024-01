POL-PDLD: Landau in der Pfalz - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Wörth OT Maximiliansau (ots) - Schmuck, Bargeld und Handtaschen im hohen vierstelligen Bereich entwendeten Einbrecher, die am 06.01.2024 in ein Mehrfamilienhaus in Maximiliansau eingebrochen sind. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 piwoerth.presse@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

mehr