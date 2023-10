Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.10.2023) zwei 22 und 24 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 23-Jährigen an der Kriegsbergstraße ausgeraubt zu haben. Der 23-Jährige hielt sich gegen 03.15 Uhr im Bereich einer Tankstelle auf, wo er von einer Gruppe in ein Gespräch verwickelt worden sein soll. Währenddessen soll der 22-Jährige den Rucksack des 23-Jährigen an sich genommen haben und damit in Richtung Stadtgarten weggelaufen sein, um diesen dort zu verstecken. Als der 23 Jahre alte Mann dies bemerkte und seinen Rucksack zurückforderte, kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, in deren Verlauf die beiden Männer den 23-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen seines Geldbeutels sowie weiterer persönlicher Gegenstände. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte die beiden Männer im Bereich der Schlossstraße fest. Der 22-jährige Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit sowie der 24-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (13.10.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

