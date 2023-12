Polizei Hamburg

POL-HH: 231201-1. Verleihung des Ian-Karan-Preises 2023 - Einladung für Medienvertreter

Zeit: 05.12.2023, 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Carl-Cohn-Straße 39, Veranstaltungsraum 3.022

Am Dienstag wird Polizeipräsident Falk Schnabel den Ian-Karan-Preis für Zivilcourage an Herrn Andreas Laubitz und Herr Marvin Gerdes verleihen. Dank ihres beherzten Eingreifens war es ihnen Ende September dieses Jahres gelungen, einen mutmaßlichen Sexualstraftäter von seinem zu vermutenden weiteren Vorhaben abzubringen (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5616719).

Eine 31-Jährige war am Vormittag des 29.09.2023 einen Wanderweg im Stadtteil Wilhelmsburg entlanggegangen, als sie von einem - wie sich im weiteren Verlauf herausstellte - 38-jährigen Staatenlosen festgehalten und sexuell bedrängt worden sei.

Herr Laubitz und Herr Gerdes arbeiteten im Rahmen ihrer Tätigkeit als Angestellte der Stadtreinigung in der Nähe, wurden auf die um Hilfe rufende Frau aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Der Tatverdächtige ließ von der Geschädigten ab und konnte wenig später durch alarmierte Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der Ian-Karan-Preis wurde vom Polizeiverein Hamburg ins Leben gerufen, ist mit 1.000 Euro dotiert und wird in der Regel einmal jährlich für herausragende Fälle der Zivilcourage vergeben. Namensgeber und Stifter ist der Unternehmer und ehemalige Hamburger Senator für Wissenschaft und Arbeit, Herr Ian Karan.

Bei dem Termin werden außer dem Polizeipräsidenten auch Herr Ian Karan, der Polizeipräsident a. D. und Vorsitzende des Polizeivereins e. V., Herr Werner Jantosch, sowie die Polizeipressesprecherin Sandra Levgrün anwesend sein.

Interessierte Medienvertreter sind zu dem Termin herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis Montag, 04.12.2023, 16:00 Uhr, per Mail unter: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de anzumelden. Parkplätze stehen auf dem Gelände an der Carl-Cohn-Straße in begrenztem Umfang zur Verfügung, eine vorherige Reservierung ist nicht möglich.

