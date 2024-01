Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeistationen Duingen und Sibbesse personell neu besetzt- Sprechzeiten angepasst

Hildesheim (ots)

Alfeld(tb)- Die Polizeistationen Duingen und Sibbesse werden in der Verantwortung des Polizeikommissariats Alfeld ab sofort personell neu besetzt. Zukünftig ist in der Polizeistation Duingen Polizeihauptkommissar Jan-Philipp Richter der Ansprechpartner. In diesem Zusammenhang wurden zudem neue Sprechzeiten festgelegt. Die Polizeistation Duingen ist regelmäßig dienstags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt. Weitere Präsenzzeiten sind möglich. Die Polizeistation Sibbesse wird ab sofort von Polizeihauptkommissar Ronny Bauer betreut. Die Sprechzeiten wurden auch hier angepasst, verlässlich erreichbar ist der neue Ansprechpartner in den Räumlichkeiten der Polizeistation donnerstags von 10:00 Uhr - 14:00. Auch für die Polizeistation Sibbesse sind weitere Präsenzzeiten möglich. Auf die Präsenz- und Einsatzabdeckung hat diese Neuausrichtung keine Auswirkungen. Sämtliche Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats sowie das Gebiet der Stadt Alfeld werden auch weiterhin rund-um-die-Uhr durch die Mitarbeitenden des Polizeikommissariats Alfeld betreut.

