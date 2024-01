Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Blücherstraße in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 23.01.2024, im Zeitraum von 12:50 Uhr bis 13:40 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des China-Hauses bzw. des Sonnenstudios in der Blücherstraße in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren dunklen Ford C-Max rückwärts in der ersten linken Parkbucht, unmittelbar nach der Zufahrt zu dem o.g. Parkplatz, abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stelle sie Beschädigungen an der vorderen rechten Stoßstange ihres Pkw fest, welche vermutlich durch einen bislang unbekannten Pkw beim Einfahren auf den dortigen Parkplatz verursacht worden sind. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

