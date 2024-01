Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Weitere Festnahme im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen in der Weberbach vom 15. Dezember 2023

Trier (ots)

Nachdem in der Nacht zum 15. Dezember 2023 zunächst Unbekannte Flaschen mit brennbaren Inhalten an die Fassade eines Geschäftshauses in der Straße "Weberbach" in Trier geschleudert hatten, gelang es den Ermittlern bereits am 22. Dezember die Festnahme eines ersten Tatverdächtigen (unsere PM vom 22.12., 11:04 h sowie vom 15.12., 23:51Uhr und 16.12.,13:15 Uhr).

Nach weiteren intensiven Ermittlungen nahmen die Fahnder heute einen weiteren, 19-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Trier-Saarburg fest. Im Rahmen von Durchsuchungen konnten Beweismittel sicherstellt werden.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts der gemeinschaftlich begangenen, versuchten schweren Brandstiftung wurde der 19-Jährige heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Derweil dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell