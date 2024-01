Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die Aldi-Filiale in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schi) In dem Tatzeitraum vom 22.01.24, um 20:36 Uhr, bis zum 23.01.2024, um 10:15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter auf unbekannte Weise in die Aldi-Filiale in der Sehlder Straße in Elze ein. Dort verschafften sie sich durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt zu einem Heizungsraum und entwendeten von dort eine Vielzahl hochwertiger Tabakwaren. Wie sich die unbekannten Täter Zutritt zu dem Objekt verschafften oder ob dies während den Öffnungszeiten erfolgte, ist bislang noch unklar.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze zu melden (Tel. 05068-93380)

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell