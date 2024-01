POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - (schi) In dem Tatzeitraum vom 22.01.24, um 20:36 Uhr, bis zum 23.01.2024, um 10:15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter auf unbekannte Weise in die Aldi-Filiale in der Sehlder Straße in Elze ein. Dort verschafften sie sich durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt zu einem Heizungsraum und entwendeten von dort eine Vielzahl hochwertiger ...

mehr