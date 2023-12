Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ahrbergen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior aus Nordstemmen

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Ahrbergen (al) Am Donnerstagabend, den 14.12.23 hat gegen 19 Uhr ein 75-Jähriger aus Nordstemmen seinen Wohnort mit einem Pkw verlassen, um einen Bekannten in Sarstedt zu besuchen. Dort sei er aber nicht angekommen. Sein festgefahrener Pkw wurde in der Kirchstr. in Ahrbergen nahe der Innerste am Freitagmittag aufgefunden. Eine Absuche der Umgebung auch mittels Polizeihubschrauber und Wärmebildkamera führte nicht zum Auffinden der Person. Deshalb sind am Freitagabend Personenspürhunde des THW (sog. Mantrailer) am Fundort des Pkw eingesetzt worden, die zwar Fährten angezeigt, aber auch wieder verloren haben. Alle polizeilich möglichen Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, ca. 90 kg schwer, kräftige Statur mit leichtem Bauch, trägt dunkelblauen Daunenmantel, blaue Jeans und weiße Turnschuhe, sei nicht gut zu Fuß. (Foto im Anhang) Die Angehörigen und die Polizei bitten um Hinweise zum Verbleib oder vorübergehenden Aufenthalt des Vermissten. Diese können der der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell