Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Flex E-Bike-Schlösser geöffnet

Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am Donnerstag (15. Februar) fuhren zwei bislang unbekannte männliche Personen gegen 13 Uhr mit einem Kleinkraftrad zur Gesamtschule an der Mercatorstraße. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie der Sozius abstieg und mit einer Flex das Schloss eines E-Bikes öffnete. Gemeinsam verließen die beiden Täter dann mit Kleinkraftrad und E-Bike den Tatort in unbekannte Richtung. Gegen 15.30 Uhr schlug das wahrscheinlich selbe Duo noch einmal vor einem Verbrauchermarkt in der Sittarder Straße zu. Zeugen beobachteten, wie das Kleinkraftrad auf den Parkplatz fuhr, der Sozius abstieg, ein E-Bike vor dem Eingangsbereich des Marktes wegtrug und am Ende des Parkplatzes wiederum das Schloss mit einer Flex gewaltsam öffnete. Danach flüchtete das Duo mit dem Rad in Richtung Gangelt. Bei dem Kleinkraftrad handelte es sich in beiden Fällen um eine weiße Vespa mit roten Applikationen, an der kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer trug einen weißen Helm mit roten Applikationen, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, schwarze Handschuhe sowie schwarze Sneaker. Der Sozius hatte einen schwarzen Helm und trug eine schwarze Hose, eine blaue Jacke, schwarze Handschuhe sowie schwarze Sneaker mit auffälligen orange/gelben Applikationen. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

