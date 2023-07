POL-IZ: 230713.6 Büsum: Betrunkene flüchtet auf E-Roller vor der Polizei

Heide (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ist es in Heide zu einem Einbruch in ein Schulgebäude gekommen. Ob der Täter etwas entwendete, ist bis jetzt unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 04.30 Uhr beschädigte ein Täter zwei Fenster an dem Schulgebäude des Schulzentrums Heide-Ost in der Friedrich-Elvers-Straße. Er drang durch diese in das Objekt ein und durchsuchte einige der ...

