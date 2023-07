Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230713.3 Nordermeldorf: Zu viele Menschen an Bord

Nordermeldorf (ots)

Am Mittwoch hat eine Streife in Nordermeldorf / Barsfleth ein Fahrzeug kontrolliert, das überbesetzt war und dessen Fahrer nicht die entsprechende Fahrerlaubnis besaß, um die Anzahl der Personen zu transportieren.

Gegen 17.15 Uhr überprüften Einsatzkräfte einen Fiat Ducato in der Hauptstraße, der mit einigen Erntehelfern besetzt war. Neben dem 25 Jahre alten Fahrer befanden sich zehn weitere Personen in dem Fahrzeug, das nur neun eingetragene Sitzplätze insgesamt besaß. Die durch den Fahrzeugführer vorgelegte Fahrerlaubnis berechtigte ihn lediglich zur Mitnahme von acht Personen, so dass die Anzahl um zwei Menschen überschritten war und der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Zwei der Mitfahrer mussten den Fiat verlassen, damit der Beschuldigte seine Weiterfahrt vorschriftsmäßig antreten konnte.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell