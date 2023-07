Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230713. 4 Kellinghusen: Geparktes Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Kellinghusen (ots)

In der Zeit von Samstag (8.07.23) um 16 Uhr bis zum Folgetag um 8 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen hellgrauen VW Tiguan, welcher auf einem Parkplatz An der Stör abgestellt war. Auf der Fahrerseite war die Tür auf einer Höhe von 50-65 cm eingedrückt, auf der Beifahrerseite befand sich eine Eindellung in Höhe von 90 cm. Sachdienliche Hinweis zur Entstehung dieses Schadens nimmt die Polizeistation Kellinghusen unter 04822-20980 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell