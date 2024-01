Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrschein unterwegs

Jena (ots)

Zwei junge Männer erwischte man in Jena am Montagmorgen in der Straßenbahn ohne gültigen Fahrschein. Dabei stiegen die beiden Täter an der Haltestelle Am Klinikum in die Bahn und fuhren in Richtung Stadtzentrum. An der Haltestelle Sparkassenarena wurden die Männer schließlich kontrolliert. Da diese keine Fahrkarten nachweisen konnten, wurde die Polizei zur Identitätsfeststellung gerufen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell