Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch

Neuenhaus (ots)

Am Montag zwischen 7.45 und 11.45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Gartenhaus an der Straße Seifendamm in Neuenhaus. Dort entwendeten sie ein Werkzeug, mit dessen Hilfe sie in das Wohnhaus einbrechen wollten. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell