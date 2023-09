Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Skoda beschädigt

Haren (ots)

Am Montag in der Zeit von 08:00 bis 17: 00 Uhr, kam es in der Werftstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Werftstraße in Richtung Kanalstraße. Hierbei kollidierte der Unfallverursacher mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell