Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch in Firma

Am Wochenende hebelte ein Unbekannter eine Tür in Uhingen auf.

Ulm (ots)

Am Sonntag Abend wurde der Einbruch in der Schumannstraße entdeckt. Ein Unbekannter hebelte an dem Gebäude eine Tür auf und gelangte in die Werkstatt. In einem Büro fand der Dieb Bargeld. Das nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2132623 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell