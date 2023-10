Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbruch in Gaststätte und Vereinsheim

Am Sonntag brach ein Unbekannter in ein Gebäude in Bad Buchau ein.

Gegen 1.15 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf der Gebäuderückseite im Dullenriedweg auf. Mit Hilfe einer Leiter gelangte der Einbrecher in das Treppenhaus. Im Innern der Gaststätte machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. Offensichtlich wurde er dort nicht fündig. Deshalb durchsuchte der Dieb das ebenfalls in diesem Gebäude befindliche Vereinsheim. Dort brach er eine Tür auf. Der Einbrecher fand wohl nichts von Wert. Ohne Beute zog er von dannen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Riedlingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Denn der Einbrecher wurde gefilmt. Die Tat soll von einem ca. 16 bis 25 Jahre alten Mann mit schlanker Figur begangen worden sein. Der Einbrecher soll ca. 170 bis 180 cm groß sein und hatte eine helle Jacke und darunter ein dunklen Kapuzenpullover getragen. Weiterhin trug der Unbekannte eine Basecap und eine graue Hose mit Reflekorbesätzen an den Beinen. Außerdem führte er einen hellgrauen Rucksack mit sich. Die Polizei Riedlingen nimmt Hinweise untere der Tel. 07371/9380 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

