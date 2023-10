Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Müll im Wald entsorgt

Unbekannte hinterließen die vergangenen Tage ihren Unrat in einem Waldstück bei Schwendi.

Ein Zeuge entdeckte am Samstag eine größere Müllablagerung in einem Waldstück zwischen Orsenhausen und Weihungszell. Offenbar war der Unrat am Freitag oder Samstag neben der Kreisstraße 7515 entsorgt worden. Der Müll bestand u.a. aus zwei Holz-Styropor-Verbundplatten und mehreren Fußleisten. Die Gegenstände stammen wohl von einer Renovierung. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer den Unrat dort abgelagert hat. Die Straßenmeisterei muß jetzt für die Entsorgung des Mülls aufkommen.

Hinweis der Polizei:

Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

