Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Ampel zerstört

Alkoholisiert unterwegs war ein Autofahrer am Samstagabend

Ulm (ots)

Gegen 22:40 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Mazda die Ortsdurchfahrt von Salach in Richtung Krummwälden. Durch sein Telefon abgelenkt, fuhr er in einer Linkskurve gegen den Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte er gegen den Ampelmast einer Fußgängerampel, wodurch sein Auto umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren war. Der Ampelmast wurde komplett zerstört, und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13 000 Euro. Der 31-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Mau) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2128806)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell