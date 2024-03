Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Exhibitionisten in Bochum gefasst - Polizei ermittelt

Bochum (ots)

Zu gleich zwei Einsätzen mit Exhibitionisten wurden Polizeibeamte am Freitag, 8. März, in Bochum gerufen. In beiden Fällen sind die Täter gefasst worden.

Der erste Einsatz ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Dorstener Straße/Herzogstraße in Bochum-Hofstede. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei einen Mann mit heruntergelassener Hose, der in Richtung vorbeifahrender Autos sexuelle Handlungen an sich vornahm. Wenige Minuten später stellten eingesetzte Polizisten den Tatverdächtigen, einen 32-jährigen Mann aus Bochum.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich Heroldstraße/"Deutsches Reich" in Bochum-Werne. Auch hier wurde der Polizei von Zeugen eine männliche Person gemeldet, die mit heruntergelassener Hose umherläuft und onaniert. Am Einsatzort angekommen mussten die Beamten nicht lange suchen: Der Täter lief dem Streifenwagen mitten auf der Fahrbahn mit heruntergelassener Hose und schwankendem Gang entgegen, während er weiterhin sexuelle Handlungen an sich vornahm. Gegenüber den eingesetzten Beamten äußerte der Schwamverletzer, ein 36-jähriger Bochumer, dass er zuvor Alkohol konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Auf beide Männer kommt nun eine Strafanzeige wegen Exhibitionismus zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell