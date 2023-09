Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Unfall an Stoppstelle

Am Donnerstag entstand bei einem Unfall in Wain etwa 16.000 Euro Schaden.

Ulm (ots)

Um 14.15 Uhr war ein 67-Jähriger mit einem Mercedes im Buchenweg unterwegs. An einer Stoppstelle hielt er zunächst an. Anschließend fuhr der Mann in die Kreuzung Kärtnerstraße ein, um weiter auf der L280 in Richtung Dietenheim zu fahren. Von rechts kam eine 22-Jährige mit einem VW. Die hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes und an dem VW auf jeweils 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos von der Unfallstelle. Da laut Erstmeldung zunächst von einem schweren Verkehrsunfall ausgegangen worden war, fuhren Rettungswagen und Feuerwehr vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Einsatzzeit wieder abrücken.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

