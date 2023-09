Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall bei Biberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B465 von Biberach in Richtung Jordanei. Ein 53-Jähriger kam aus Richtung Ulm. Der fuhr an der Abfahrt Biberach-Süd von der B30 ab und wollte nach links in die B465 einfahren. Dabei übersah der Fahrer des VW den vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

++++1906254 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell