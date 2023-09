Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht aufgepasst

Beim Aussteigen achtete eine 29-Jährige am Donnerstag in Ulm nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Die Frau parkte ihren Mercedes ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Schlößlesgasse. Gegen 8 Uhr öffnete sie die Fahrertür. Dabei übersah sie den herannahenden 16-jährige Fahrradfahrer. Der konnte der sich öffnenden Autotür nicht mehr ausweichen. Mit dem Lenker stieß er gegen die Tür und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Jugendlichen an der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregeln, ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme, der Straßenverkehrsordnung verhalten. Behalten Sie beim Aussteigen aus einem Auto, gerade am Fahrbahnrand, den rückwärtigen Verkehr im Blick. Ebenso sollten Sie immer einen ausreichenden Seitenabstand bei der Vorbeifahrt zu geparkten Autos einhalten.

+++++++ 1906735 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell