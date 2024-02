Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Bargeld - Polizei sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (04.02.2024) ist es in der "Kieler Straße" zu einem vollendeten Einbruchsdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung gekommen, bei dem unbekannte Täter nach vorläufigen Angaben Bargeld im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags entwendeten.

Eine Zeugin meldete um kurz nach Mitternacht beim Polizeinotruf einen vermutlich gegenwärtigen Einbruch an der Rückseite des betroffenen Gebäudes. Im weiteren Verlauf konnte die Zeugin mehrere Personen (die genaue Anzahl konnte nicht festgelegt werden) an der tatbetroffenen Wohnung sehen. Eine Person konnte als vermutlich männlich mit schlanker Körperstatur und einem hellen Oberteil beschrieben werden.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kaltenkirchen stellten vor Ort einen geschehenen Wohnungseinbruch fest, bei dem sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafften und anschließend die Räumlichkeiten durchsuchten.

Die Täter hatten sich bis zum Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung entfernt.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten zur Tatzeit und in Tatortnähe werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell