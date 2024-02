Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zwei Einbruchstaten bei Einfamilienhäusern - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag (02.02.2024) auf Samstag (03.02.2024) ist es in der Straße "Glashütter Damm" und der "Siegfriedstraße" zu jeweils einer Einbruchstat in ein Einfamilienhaus gekommen.

In einem Zeitraum von 22:00 Uhr bis um 07:30 Uhr des Folgetages verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude im "Glashütter Damm", welches in der Nähe der örtlichen Feuerwehrwache liegt, und durchsuchten anschließend Räume und Schränke im Haus.

Letztendlich entwenden die Unbekannten ungefähr 100 Euro Bargeld und entfernen sich anschließend in unbekannte Richtung.

In einem Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 07:15 Uhr des Folgetages verschafften sich unbekannte Täter in der "Siegfriedstraße" ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Nach einer Absuche der Räumlichkeiten schienen die Eindringlinge nicht fündig geworden zu sein und entfernten sich anschließend ohne Stehlgut in unbekannte Richtung.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen und den jeweiligen Tatorten oder sonstige mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

