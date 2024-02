Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Einbrecher entwenden Bargeld aus Bäckereigeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (31.01.2024) auf Donnerstag (01.02.2024) ist es im "Kiebitzweg" zu einem Einbruch in ein Bäckereigeschäft auf dem Werksgelände einer namhaften Großbäckerei gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld in einer nicht bekannten Höhe entwendeten.

In einem Zeitraum von 19:00 Uhr bis 04:40 Uhr drangen die unbekannten Einbrecher gewaltsam in das kleine Geschäft, in dem tagsüber ein Fabrikverkauf angeboten wird, ein und nahmen eine nicht näher bestimmte Menge an Bargeld an sich.

Weitere Einzelheiten konnte die anzeigende Angestellte nicht nennen.

Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der betreffenden Nacht im Umfeld des Werksgeländes wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

