Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Zwei Einbruchstaten in Einfamilienhäuser am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (03.02.2024) ist es in der "Tucholskystraße" zu einem versuchten Einbruch bei einem Einfamilienhaus gekommen, bei dem die unbekannten Täter es nicht in das Objekt schafften. Des Weiteren ist es am Sonntag (04.02.2024) in der "Pulverstraße" zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem die Unbekannten Schmuck, Armbanduhren und ein Elektronikartikel entwendeten.

Am Samstag geschah die Tat in einem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:15 Uhr. Über den rückwärtigen Bereich versuchten die Unbekannten gewaltsam in das Wohnobjekt einzudringen. Dies misslang offensichtlich, so dass die Täter aus nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben abließen und sich in unbekannte Richtung entfernten.

Am Sonntag drangen Einbrecher von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr ebenfalls über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Mit diversem Schmuck, Armbanduhren und einem Laptop in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von knapp 6.000 Euro entfernten sich die Straftäter in unbekannte Richtung.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten an den jeweiligen Tattagen und Tatorten oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell