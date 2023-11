Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden aufgrund körperlicher und geistiger Nichteignung

Suhl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschäden an mehreren Pkw in der Rimbachstraße in Suhl, kam es in den Abendstunden des 04.11.2023. Ein 87-jähriger fuhr mit seinem Pkw auf dem Bürgersteig, entgegengesetzt der Einbahnstraße. Als er wieder auf die Straße auffuhr, kollidierte er mit einem abgeparkten Pkw, setzet seine Fahrt jedoch ungehindert fort. Im weiteren Verlauf steuerte er den Pkw gegen eine Bordsteinkante und eine Hecke, um letztendlich beim Rückwärtsfahren einen weiteren Pkw zu beschädigen. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Fahrzeugführer daraufhin an der Weiterfahrt gehindert und die Polizei verständigt. Der Pkw des Fahrzeugführers erlitt einen Totalschaden. An den beiden abgeparkten Pkw entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Den 87-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eine Überprüfung seiner Geeignetheit, eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

