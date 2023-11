Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Suhl (ots)

In der Zeit vom 03.11.2023 bis 04.11.2023, hebelten unbekannte Täter den Nebeneingang einer Kfz-Werkstatt in der Simsonstraße in Suhl auf und verschafften sich dadurch Zutritt in das Innere des Gebäudes. Der oder die Täter entriegelten das Haupttor und lehnten dieses so an, dass der Eindruck erweckt werden sollte, das Gebäude sei vollständig verschlossen. Von einer Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl kann demnach ausgegangen werden, da hochwertige Werkzeuge und andere transportable Gegenstände zurückgelassen wurden.

