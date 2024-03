Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmengebäude

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Borgwardstraße; Tatzeit: zwischen 26.03.24, 19.00 Uhr, und 27.03.24, 06.55 Uhr:

Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einem Firmengebäude an der Borgwardstraße. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und im Gebäude mehrere Bürotüren aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell