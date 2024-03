Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240313.2 Heide: Automatenaufbrecher ertappt

Heide (ots)

In der Nacht zu heute hat die Polizei dank des Hinweises eines Zeugen in Heide einen Mann erwischt, der versucht hatte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Bei ihm handelte es sich um einen 34-Jährigen aus Sankt Michaelisdonn.

Gegen kurz nach 01.00 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, nachdem er am Fehrsplatz verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte, die ihn auf einen Einbrecher am Werk schließen ließen. Eine Person entdeckte der Anrufer jedoch nicht. Eine Streife traf wenig später unmittelbar an einem beschädigten Zigarettenautomaten auf einen 34-Jährigen, der ganz offensichtlich versucht hatte, das Gerät gewaltsam zu öffnen. Zwar leugnete der Beschuldigte die Tat, hatte jedoch einige Werkzeuge bei sich, die Gegenteiliges vermuten ließen. Die Beweismittel stellten die Einsatzkräfte sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Der an dem Automaten entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell