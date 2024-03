POL-IZ: 240312.2 Kremperheide: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Heide (ots) - Am vergangenen Donnerstag hat ein Autofahrer in Heide eine junge Radfahrerin angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher, der vermutlich in einem schwarzen SUV saß. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 13.45 Uhr auf der Stiftstraße unterwegs und bog von dort nach rechts auf die ...

mehr