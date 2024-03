Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240311.2 Tellingstedt: Unfallfahrer gesucht

Tellingstedt (ots)

Bereits am 1. März 2024 hat sich in Tellingstedt auf der Bundesstraße 203 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort, nach ihm sucht die Polizei nun.

Gegen 21.25 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Mercedes auf der Rendsburger Straße aus Richtung Heide kommend unterwegs. Kurz vor der Einmündung Am Buerndiek kam ihm ein Transporter entgegen, der auf den Fahrstreifen des Geschädigten geriet. Trotz eines Ausweichmanövers des Heranwachsenden kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander. Während der Anzeigende seine Fahrt stoppte, entfernte sich der Fahrer des Transporters vom Ort. Sein Wagen dürfte auf der Fahrerseite eine Beschädigung aufweisen, mindestens am Außenspiegel. Der 18-Jährige erlitt im Zuge des Unfalls leichte Verletzungen, an dem Van entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, sollten sich an die Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 wenden.

Merle Neufeld

