POL-IZ: 240311.3 Heide: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radlerin

Heide (ots)

Am vergangenen Donnerstag hat ein Autofahrer in Heide eine junge Radfahrerin angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher, der vermutlich in einem schwarzen SUV saß.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 13.45 Uhr auf der Stiftstraße unterwegs und bog von dort nach rechts auf die Stadtbrücke / Hamburger Straße ab. Gleichzeitig überquerte ein Kind mit einem Fahrrad bei Grünlicht den Fußgängerüberweg der Hamburger Straße, wurde von dem schwarzen SUV berührt und stürzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne dass er sich um die 10-Jährige kümmerte. Das Kind stand wieder auf und ging über die Hamburger Straße bis auf die andere Seite. Dort half ein Mann dem Mädchen, das sich leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Bisher ist die Identität des Unfallfahrers unbekannt. Wer Hinweise zu ihm geben kann oder wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich bei der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden. Dies gilt ebenfalls für den Mann, der sich um das Mädchen kümmerte.

Merle Neufeld

