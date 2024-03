POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 09.03.2024; Stand 14:00 Uhr

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit 07.03.24, 20:00 Uhr bis 08.03.24, 05:35 Uhr wurden an einem schwarzen Skoda Octavia alle 4 Reifen zerstochen. Der PKW war in der Posener Straße, auf Höhe der Hausnummer 6e, abgestellt. Der Schaden wird mit 400EUR angenommen. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. ...

mehr