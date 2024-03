POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.03.2024

Goslar (ots) - Versuchter Einbruch in Wohnhaus In der Zeit vom 05.03.24, 18 Uhr - 06.03.24, 12 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Bad Harzburg. Ein derzeit unbekannter Täter versuchte hier mit einem nicht bekannten Tatwerkzeug die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch offensichtlich misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro beziffert. ...

