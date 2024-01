Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Während einer Busfahrt ins Gesicht geschlagen

Vacha (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstag, den 20.01.2024 gegen 19:30 Uhr in einem Bus, welcher von Bad Hersfeld (Abfahrt 19:03 Uhr) kommend in Richtung Bad Salzungen fuhr. Die beteiligten Personen stiegen in Vacha aus dem Bus. Hier kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung ausgehend von der unbekannten, männlichen Person. Diese entfernte sich danach in Richtung Stadtmitte. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben und den unbekannten Täter kennen, melden sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen (03695-5510).

