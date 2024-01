Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: handgreifliche Streitigkeit zwischen Nachbarn

Schmalkalden (ots)

Am Freitagabend gerieten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schmalkalden zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf eskalierte dann aber der Streit um die offen stehende Tür zum Flur/Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses derart, dass man sich gegenseitig mit Fäusten bearbeitete. Nachdem man dann voneinander abgelassen hatte, begaben sich beide Männer nur leicht verletzt wieder in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell