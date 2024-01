LPI-SHL: Unter Alkohol am Steuer

Kaiseroda (ots) - Am 19.01.2024 wurde in der Vachaer Straße in Kaiseroda ein Verkehrsteilnehmer gegen 21:30 Uhr durch Beamte der PI Bad Salzungen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Grund des vom Fahrzeugführer ausgehenden Alkoholgeruches wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,12 Promille. Bei dem 39jährigen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

