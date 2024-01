Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Unfall leicht verletzt

Bad Salzungen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freiteag, den 19.01.2024 gegen 14:30 Uhr in Bad Salzungen in der Leimbacher Straße auf Höhe des Friedhofes am dortigen Fußgängerüberweg. Diesen wollte eine Person überqueren und ein ankommendes Fahrzeug ermöglichte dies. Der Fahrer des zweiten, dahinter fahrenden Fahrzeuges bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Dabei wurde die Fahrerin dieses Fahrzeuges verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

