Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Kellereinbruch

Suhl (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Donnerstagabend versuchten unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerabteil in der Straße "Rimbachhügel" in Suhl einzudringen. Da die Kellertür nicht vollständig geöffnet werden konnte, verließen die Unbekannten den Keller ohne Beute. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0016347/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

