Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall im Nebel

Frankenheim (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich um 14:30 Uhr zwischen den Ortslagen Frankenheim und Reichenhausen in einer Senke ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. An der Unfallstelle herrschte zu dieser Zeit Nebel, so dass die Sichtweite erheblich eingeschränkt war. Beide Fahrzeugführer, einer aus Richtung Frankenheim, einer aus Richtung Reichenhausen, orientierten sich an der Mittellinie, fuhren daher nicht ganz rechts und bemerkten jeweils zu spät, dass der Entgegenkommende auf die gleiche Art und Weise die Straße benutzte. Durch schnelles Ausweichen konnte zumindest eine frontale Kollision verhindert werden, beide Fahreuge stießen lediglich mit der linken Front zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge durch Abschleppdienste kam es zwischen 14:30 und 17:30 Uhr zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen.

