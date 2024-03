Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 07.03.24

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit vom 05.03.24, 18 Uhr - 06.03.24, 12 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Bad Harzburg. Ein derzeit unbekannter Täter versuchte hier mit einem nicht bekannten Tatwerkzeug die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch offensichtlich misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200,- Euro beziffert.

Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite eines Pkw Cupra einer 35järigen Bad Harzburgerin. Die Frau hatte ihr Fahrzeug am 06.03.24 in der Zeit von 16:50 Uhr - 17:15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bodestraße in Bad Harzburg, geparkt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie einen beinahe 2m langen Lackkratzer fest und suchte daher das Polizeikommissariat Bad Harzburg auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1200,- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem PK Bad Harzburg, 05322/5548-0 in Verbindung zu setzen. MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell