Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Autos mutwillig beschädigt

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Freiherr-vom-Stein-Straße/Frankenstraße/Hebbelstraße

Tatzeit: zwischen 11.09.2023, 16.00 Uhr, und 18.09.2023, 11.00 Uhr;

In Bahnhof Reken ist es in den vergangenen Tagen erneut zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Unbekannte haben in der Freiherr-vom-Stein-Straße den Heckscheibenwischer eines Fahrzeugs abgebrochen, in der Frankenstraße und in der Hebbelstraße zerkratzten Unbekannte dort stehende Wagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell